Более сотни орловцев воспользовались программой льготной ипотеки

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7:00, 9 октября 2023 года
Более сотни орловцев воспользовались программой льготной ипотекиПрограмма действует до конца текущего года.
Фото: архив "Вести-Орел"
До конца текущего года орловцы могут купить жилье на первичном рынке по программе льготной ипотеки со сниженной процентной ставкой. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Претендовать на ее получение могут в том числе и проживающие в аварийных домах, семьи с детьми, дети-сироты, участники СВО и члены их семей.
В этом году такой возможностью воспользовались 126 орловцев. Для участия в проекте нужно обратиться в регдепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения не позднее 1 декабря.
Артем Ежаков
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