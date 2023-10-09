В Орле пройдут чтения в честь героя русско-турецкой войны
Они состоятся в ноябре.
Фото: архив "Вести-Орел"
16 – 17 ноября в Орле пройдут "Вторые Лавровские чтения" в честь Василия Николаевича Лаврова – уроженца Орловского края и героя русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов.
Как сообщает региональный информационный портал, одной из главных площадок конференции станет библиотека имени Бунина. Будут обсуждаться вопросы, посвященные войне, а также героям-орловцам и реконструкции предметов обмундирования и снаряжения.