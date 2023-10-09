Орловские школьники собирают желуди для лесовосстановления
В регионе проходит экологическая акция.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области проходит региональная экологическая акция "Собери желуди – сохрани лес". В ней участвуют школьники, педагоги и родители.
Идет сбор семян красного и черешчатого дубов для лесовосстановления. Всего нужно заготовить более двух тонн желудей.
Как сообщает региональный информационный портал, наиболее отличившиеся в сборе школы наградят почетными грамотами управления лесами Орловской области. Акция длится по 16 октября.