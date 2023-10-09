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1:30, 9 октября 2023 года В России может появиться реестр неплательщиков алиментов Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.



Фото: архив "Вести-Орел"

В России предлагается создать реестр злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.



В реестр хотят помещать сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Также судебные приставы будут взаимодействовать с Соцфондом РФ, чтобы оперативно получать информацию о трудоустройстве нарушителей, сообщили в пресс-службе ГД РФ.



За минувший год на исполнении у приставов находилось порядка полутора миллионов производств по алиментам. Из них более половины не были завершены.





Артем Ежаков



