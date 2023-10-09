В России может появиться реестр неплательщиков алиментов
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Фото: архив "Вести-Орел"
В России предлагается создать реестр злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
В реестр хотят помещать сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Также судебные приставы будут взаимодействовать с Соцфондом РФ, чтобы оперативно получать информацию о трудоустройстве нарушителей, сообщили в пресс-службе ГД РФ.
За минувший год на исполнении у приставов находилось порядка полутора миллионов производств по алиментам. Из них более половины не были завершены.