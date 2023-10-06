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15:45, 6 октября 2023 года Освобождению заложниц в Знаменской школе-интернате исполнилось 30 лет ГТРК "Орел" готовит документальный фильм об этом событии.







1 октября 1993 года преступник захватил в заложницы семь учениц одиннадцатого класса Знаменской школы-интерната и учительницу. Спецоперация по их освобождению длилась девять часов, а ее финал – задержание террориста – произошел за считанные секунды.



В 10:40 утра мужчина ворвался в кабинет и первым делом отправил одну из заложниц с требованием дать ему автомат и патроны.



Требования террориста выдавали в нем неадекватного человека – он то хотел еду, как у президента США, то певицу Мадонну, требовал еще девочек в качестве заложниц.



В результате долгих переговоров удалось поменять заложниц на воду, водку, закуску и яблоки. Одну из девушек преступник оставил, держа у ее горла нож. Тогда было принято решение о штурме. Преступника захватили сотрудники СОБРа.





Игорь Свеженцев



