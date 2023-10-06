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15:00, 6 октября 2023 года Михаил Вдовин прокомментировал приостановку членства Сергея Кутенева в "Единой России" Это решение вынесли согласно уставу.







Членство Сергея Кутенева в "Единой России" приостановлено. Решение вынесли согласно уставу – по нему запрещено представлять партию, если заведено уголовное дело.



Следственный комитет возбудил производство на этой неделе. Генерального директора кабельного производства подозревают в уклонение от уплаты налогов. По предварительной версии для этого использовались подставные фирмы. Ущерб – почти 300 миллионов.

Михаил Вдовин, руководитель Орловской региональной общественной приемной партии "Единая Россия": "Все члены партии равны перед законом. После возбуждения уголовного дела против члена партии его членство приостанавливается. Далее по результатам уголовного дела будет приниматься то или иное решение".





