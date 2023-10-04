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21:12, 4 октября 2023 года Сергея Кутенева подозревают в уклонении от уплаты налогов Уголовное дело завели в СУ СК России по Орловской области.





Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора Орловского кабельного предприятия. Сергея Кутенева подозревают в уклонении от уплаты налогов. По предварительной версии следствия, использовалась схема из подставных фирм, ущерб составил 297 миллионов рублей. На заводе прошли обыски.



"Вести-Орел" связались с Сергеем Кутеневым. Он заявил, что перед тем, как давать комментарий, цитата: "Надо обдумать этот момент".





