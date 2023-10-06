Членство Сергея Кутенева в партии "Единая Россия" приостановлено
Решение вынесено согласно уставу партии.
Согласно уставу партии "Единая Россия", если на члена партии заведено уголовное дело, его членство приостанавливается.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора Орловского кабельного предприятия. Сергея Кутенева подозревают в уклонении от уплаты налогов. По предварительной версии следствия, использовалась схема из подставных фирм, ущерб составил 297 миллионов рублей. На заводе прошли обыски.