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17:30, 3 октября 2023 года В Орле выписали из больницы попавшего под грузовик трехлетнего мальчика Ребенок оказался на проезжей части после того, как сбежал из детского сада.



Фото: архив "Вести-Орел"

В телеграм-канале детского омбудсмена по Орловской области Константина Домогатского сообщили о том, что трехлетний мальчик, сбежавший из детсада, а затем попавший под грузовик, выписан из больницы.

"Возникает много вопросов к организации безопасности наших детей, находящихся в дошкольных учреждениях. Как могло случиться такое, что мальчик беспрепятственно покинул детский сад? Как он остался без присмотра? Почему были открыты ворота, через которые он покинул учреждение? Убежден, что правоохранительные органы разберутся, виновные будут наказаны", – указано в сообщении. ЧП произошло 28 сентября. В СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности. В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования ребенка.



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Артем Ежаков



