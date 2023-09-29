Главная » Новости



21:00, 29 сентября 2023 года Следователи восстанавливают хронологию ДТП с участием трехлетнего мальчика в Орле Ребенок больше 20 минут гулял в одиночестве.







На территории Северного района Орла 28 сентября трехлетний мальчик попал на проезжую часть Московского шоссе, где был сбит грузовой машиной. Перед этим ребенок более 20 минут гулял в одиночестве, но растерялся.



Юного орловца после ДТП экстренно госпитализировали в детскую областную больницу. Мальчика поместили в отделение травматологии. В реанимационных мероприятиях он не нуждался.



Побег ребенка наделал много шума. Не только потому что путешествие в одиночку завершилось в больнице, но и потому что никто из взрослых не поинтересовался, куда держит путь ребенок. Хронология события произошедшего – в материале Всеволода Трифонова.





Сергей Силаев



