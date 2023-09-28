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13:30, 28 сентября 2023 года В Ливнах цена проезда в общественном транспорте выросла до 27 рублей Платить больше жители будут с 15 октября.



Фото: архив "Вести-Орел"

На 24–м заседании Ливенского городского Совета народных депутатов принято решение увеличить тариф на проезд в общественном транспорте до 27 рублей с 15 октября. Об этом сообщает "Принт-ТВ". Перевозчики настаивали на цене проезда в 34 рубля – такую стоимость они рассчитали.



Стоимость проезда до 23 рублей в Ливнах была повышена в ноябре 2021-го года.



Напомним, что в Орле также ведутся разговоры о повышении тарифа.



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