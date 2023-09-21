Главная » Новости



20:30, 21 сентября 2023 года В Орле может подорожать проезд в общественном транспорте В последний раз тариф поднимался в декабре 2022-го года.







В Орле может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте. Этот вопрос сейчас обсуждается городскими властями. В случае экономически обоснованного предложения о повышении, пересмотре размера платы на процент больший, нежели инфляция за предшествующий период, потребуется решение горсовета.



У перевозчиков своя правда. Цены на горючее и запчасти в последнее время значительно подскочили – на 7,5 процента и 4 процента соответственно.



Отменять льготные проездные не планируют. Повышать на них цены – тоже.





Юлия Сулим



