В Орле может подорожать проезд в общественном транспорте
В последний раз тариф поднимался в декабре 2022-го года.
В Орле может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте. Этот вопрос сейчас обсуждается городскими властями. В случае экономически обоснованного предложения о повышении, пересмотре размера платы на процент больший, нежели инфляция за предшествующий период, потребуется решение горсовета.
У перевозчиков своя правда. Цены на горючее и запчасти в последнее время значительно подскочили – на 7,5 процента и 4 процента соответственно.
Отменять льготные проездные не планируют. Повышать на них цены – тоже.