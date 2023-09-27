Владимир Путин проведет встречу с Андреем Клычковым 28 сентября
Глава государства пообщается с избранными губернаторами в режиме видеосвязи.
Фото: http://www.kremlin.ru/
Президент России Владимир Путин 28 сентября встретится с избранными главами регионов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во встрече с главой государства примут участие 26 губернаторов, в том числе Андрей Клычков. Напомним, выборы проходили 8-10 сентября 2023 года. Андрей Клычков переизбрался на второй срок с результатом 82,09% голосов.