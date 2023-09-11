Андрей Клычков победил на выборах губернатора Орловской области с результатом 82,09%
Обработано 100% бюллетеней.
Фото: пресс-служба мэрии Орла
Центральная избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней из Орловской области. Действующий губернатор от КПРФ Андрей Клычков победил с результатом 82,09%. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК на онлайн-табло.
Второе место занял кандидат от ЛДПР Владислав Числов (8.37%), третье - Светлана Ковалева от партии "Новые люди" (7,17%). Впервые Андрей Клычков был избран главой региона в сентябре 2018 года.
Выборы проходили в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Работали 682 избирательных участка по всему региону. Ранее Андрей Клычков поблагодарил всех, кто сделал свой выбор и пришел на избирательные участки.