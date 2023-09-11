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6:53, 11 сентября 2023 года

Андрей Клычков победил на выборах губернатора Орловской области с результатом 82,09%

Обработано 100% бюллетеней.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Центральная избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней из Орловской области. Действующий губернатор от КПРФ Андрей Клычков победил с результатом 82,09%. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК на онлайн-табло.

Второе место занял кандидат от ЛДПР Владислав Числов (8.37%), третье - Светлана Ковалева от партии "Новые люди" (7,17%). Впервые Андрей Клычков был избран главой региона в сентябре 2018 года.

Выборы проходили в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Работали 682 избирательных участка по всему региону. Ранее Андрей Клычков поблагодарил всех, кто сделал свой выбор и пришел на избирательные участки.


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Сергей Силаев
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