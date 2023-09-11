Орловцы поддержали кандидатуру Андрея Клычкова на выборах губернатора
Предвыборный штаб несколько месяцев работал на результат.
Фото: архив "Вести-Орел"
Андрей Клычков поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах губернатора Орловской области. Жители Орловщины своими голосами оценили работу главы региона за прошедшую пятилетку. Кредит доверия получен еще на 5 лет.
В предвыборном штабе Андрея Клычкова побывала наша съемочная группа. Он поделился своими эмоциями, а также отметил высокую явку избирателей. На участки пришли более 55 процентов жителей области. В числе лидеров сельские районы. Так, в Колпнянском проголосовали почти 95 процентов избирателей.
Действующий губернатор Андрей Клычков к часу ночи набрал более 80%, остальные голоса поделили Светлана Ковалева и Владислав Числов. Кандидат от ЛДПР идет с преимуществом в полтора-два пункта.