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1:10, 11 сентября 2023 года

Орловцы поддержали кандидатуру Андрея Клычкова на выборах губернатора

Предвыборный штаб несколько месяцев работал на результат.

Фото: архив "Вести-Орел"

Андрей Клычков поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах губернатора Орловской области. Жители Орловщины своими голосами оценили работу главы региона за прошедшую пятилетку. Кредит доверия получен еще на 5 лет.

В предвыборном штабе Андрея Клычкова побывала наша съемочная группа. Он поделился своими эмоциями, а также отметил высокую явку избирателей. На участки пришли более 55 процентов жителей области. В числе лидеров сельские районы. Так, в Колпнянском проголосовали почти 95 процентов избирателей.

Действующий губернатор Андрей Клычков к часу ночи набрал более 80%, остальные голоса поделили Светлана Ковалева и Владислав Числов. Кандидат от ЛДПР идет с преимуществом в полтора-два пункта.


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