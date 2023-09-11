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1:10, 11 сентября 2023 года Орловцы поддержали кандидатуру Андрея Клычкова на выборах губернатора Предвыборный штаб несколько месяцев работал на результат.



Фото: архив "Вести-Орел"

Андрей Клычков поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах губернатора Орловской области. Жители Орловщины своими голосами оценили работу главы региона за прошедшую пятилетку. Кредит доверия получен еще на 5 лет.



В предвыборном штабе Андрея Клычкова побывала наша съемочная группа. Он поделился своими эмоциями, а также отметил высокую явку избирателей. На участки пришли более 55 процентов жителей области. В числе лидеров сельские районы. Так, в Колпнянском проголосовали почти 95 процентов избирателей.



Действующий губернатор Андрей Клычков к часу ночи набрал более 80%, остальные голоса поделили Светлана Ковалева и Владислав Числов. Кандидат от ЛДПР идет с преимуществом в полтора-два пункта.





Вести-Орёл



