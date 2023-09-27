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12:00, 27 сентября 2023 года Лучшим костюмом орловского Велодня стал образ Бабы-Яги Организаторы заезда огласили итоги конкурса.



Фото: архив "Вести-Орел"

24 сентября в Орле прошел Велодень. На спортивном празднике прошел конкурс костюмов. Как рассказали организаторы, лучшим стал образ Бабы-Яги. В костюме сказочного персонажа пришел главный роллер Орла Андрей Бутырин. Свой образ он подготовил за четыре дня. С лесным колоритом был и велосипед победителя – шины изготовлены из шишек, а в качестве "навигатора" был вязаный Змей Горыныч.



Второе место занял костюм капитана Джека Воробья, третье – Мышки.



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Артем Ежаков



