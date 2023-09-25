Долгожданный "Велодень" в Орле собрал более двух тысяч участников
Юбилейный заезд прошел 24 сентября.
В Орле уже в 10 раз прошел "Велодень". Заезд в 2023-м году несколько раз переносился.
Перед стартом на площади Ленина участники развлекались, участвуя в конкурсах и наблюдая за ними. Традиционный конкурс костюмов дал возможность орловцам проявить креатив – Баба-Яга, Дед Мороз и Снегурочка, капитан Джек Воробей и другие персонажи встали в общую колонну велосипедистов.
Сам заезд начался в два часа дня. Участники проехали 4,6 километра. Итоговое число велосипедистов превысило две тысячи.