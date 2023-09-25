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15:30, 25 сентября 2023 года Долгожданный "Велодень" в Орле собрал более двух тысяч участников Юбилейный заезд прошел 24 сентября.







В Орле уже в 10 раз прошел "Велодень". Заезд в 2023-м году несколько раз переносился.



Перед стартом на площади Ленина участники развлекались, участвуя в конкурсах и наблюдая за ними. Традиционный конкурс костюмов дал возможность орловцам проявить креатив – Баба-Яга, Дед Мороз и Снегурочка, капитан Джек Воробей и другие персонажи встали в общую колонну велосипедистов.



Сам заезд начался в два часа дня. Участники проехали 4,6 километра. Итоговое число велосипедистов превысило две тысячи.





Анастасия Дорохова



