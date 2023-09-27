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7:00, 27 сентября 2023 года

Более 200 детей в Орловской области привились от кори

В регионе идет подчищающая иммунизация.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области с начала апреля продолжается подчищающая иммунизация населения против кори. По данным Роспотребнадзора, за это время прививку получили 1136 человек, включая 202 детей.

Напомним, что на Орловщине в 2023-м году корью заболели 19 человек. Было два очага с распространением – в одном заболели четыре человека, в другом – 11. Сейчас эти очаги сняты с контроля.

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Артем Ежаков
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