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15:30, 15 сентября 2023 года Все очаги кори в Орловской области сняты с контроля Всего в этом году инфекция подтвердилась у 19 человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине в 2023-м году корью заболели 19 человек. Об этом в программе "Контакт" рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Все шесть очагов сняты с контроля.

"Было два очага с распространением. В одном было четверо заболевших, в другом – 11", – рассказал Александр Румянцев. Дальнейшее распространение болезни удалось сдержать благодаря противоэпидемическим мероприятиям, включая иммунизацию контактировавших с больными.





Артем Ежаков



