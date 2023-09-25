понедельник 25.09.2023 20:45:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:30, 25 сентября 2023 года

Командир орловской "Бригады Катукова" прокомментировал инцидент с задержанием подозрительного лица

Мужчину передали сотрудникам УМВД И ФСБ.



Командир орловской дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов 24 сентября сообщил о задержании подозрительного человека, который вел наблюдение за работой инструкторов и добровольцев. Орловская народная дружина создана для оказания поддержки силовому блоку в случае ЧП. Инструкторы - ветераны боевых действий и участники СВО. Добровольцы проходят огневую и тактическую подготовку, обучаются управлению БПЛА, получают другие полезные навыки.

У задержанного мужчины при себе были обнаружены макет пистолета для страйкбола и дрон-камикадзе. На вопрос добровольцев, с какой целью он ведет наблюдение, мужчина ответил, что просто хотел "полетать" на БПЛА над полигоном. По словам Дениса Орлова, в полиции объяснение было другим - задержанный сообщил, что собирался пострелять из игрушечного пистолета. Сейчас мужчина под следствием. Ему, как минимум, грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей за использование БПЛА.

Сейчас, на самом деле, довольно активно проявляются подобные аспекты, элементы, когда или граждане в угоду своих каких-либо алчных интересов, или, возможно, при сотрудничестве с иностранным спецслужбами, проявляют интерес к различным формированиям, в том числе добровольческим. То есть знания, умения и навыки, которые есть у наших инструкторов, обучаемых, командиров – это предмет интереса недоброжелателей. В связи с этим любые нападки на тех, кто занимается, преподает, обучает, воспринимается лично мной как попытка дестабилизировать ситуацию внутри региона, - отметил командир Орловской народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Под Орлом задержали мужчину, следившего за тренировками "Бригады Катукова"



Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.