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20:30, 25 сентября 2023 года Командир орловской "Бригады Катукова" прокомментировал инцидент с задержанием подозрительного лица Мужчину передали сотрудникам УМВД И ФСБ.







Командир орловской дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов 24 сентября сообщил о задержании подозрительного человека, который вел наблюдение за работой инструкторов и добровольцев. Орловская народная дружина создана для оказания поддержки силовому блоку в случае ЧП. Инструкторы - ветераны боевых действий и участники СВО. Добровольцы проходят огневую и тактическую подготовку, обучаются управлению БПЛА, получают другие полезные навыки.



У задержанного мужчины при себе были обнаружены макет пистолета для страйкбола и дрон-камикадзе. На вопрос добровольцев, с какой целью он ведет наблюдение, мужчина ответил, что просто хотел "полетать" на БПЛА над полигоном. По словам Дениса Орлова, в полиции объяснение было другим - задержанный сообщил, что собирался пострелять из игрушечного пистолета. Сейчас мужчина под следствием. Ему, как минимум, грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей за использование БПЛА.



– Сейчас, на самом деле, довольно активно проявляются подобные аспекты, элементы, когда или граждане в угоду своих каких-либо алчных интересов, или, возможно, при сотрудничестве с иностранным спецслужбами, проявляют интерес к различным формированиям, в том числе добровольческим. То есть знания, умения и навыки, которые есть у наших инструкторов, обучаемых, командиров – это предмет интереса недоброжелателей. В связи с этим любые нападки на тех, кто занимается, преподает, обучает, воспринимается лично мной как попытка дестабилизировать ситуацию внутри региона, - отметил командир Орловской народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов.



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Сергей Силаев



