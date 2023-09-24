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21:40, 24 сентября 2023 года Под Орлом задержали мужчину, следившего за тренировками "Бригады Катукова" При себе у него нашли макет пистолета для страйкбола, систему управления дроном-камикадзе и сам дрон.



Фото: Денис Орлов

Командир орловской дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов рассказал о задержании членами отряда подозрительного человека, ведущего наблюдение за их тренировками. Инцидент случился 24 сентября.

"Командирами, инструкторами и обучаемыми «Бригады Катукова» было обнаружено подозрительное лицо на личном автомобильном транспорте, которое вело прямую разведку деятельности по обучению отрядов народной дружины с использованием БПЛА квадрокоптерного типа с системой FPV", – сообщил Денис Орлов. При себе у мужчины нашли пистолет для страйкбола, систему управления дроном-камикадзе и сам дрон.



Задержанного передали сотрудникам МВД и ФСБ. Ранее на него завели уголовное дело о краже.



Также Денис Орлов сообщил, что участились случаи попыток дестабилизировать ситуацию вокруг деятельности дружины. "Появились различные публикации сомнительных источников с криминальным прошлым о деятельности Бригады Катукова", – сообщил Орлов.





