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20:00, 25 сентября 2023 года

В Орле подняли вопрос цен на продовольственные товары

Тему обсудили на заседании правительства региона.



Ценовую ситуацию на потребительском рынке региона обсудили 25 сентября. Заседание провел губернатор Андрей Клычков.

В регионе некоторые товары подорожали за последние два месяца. Больше всего поднялась цена на охлажденные куры - почти на 16 процентов. Андрей Клычков призвал не мониторить цены, а принимать конкретные меры по недопущению повышения.

Напомним, в Орловской области подешевел набор овощей для борща. С начала года средняя стоимость на овощи упала на 25%. В основном, их везут в регион из южных областей.

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Сергей Силаев
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