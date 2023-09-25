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20:00, 25 сентября 2023 года В Орле подняли вопрос цен на продовольственные товары Тему обсудили на заседании правительства региона.







Ценовую ситуацию на потребительском рынке региона обсудили 25 сентября. Заседание провел губернатор Андрей Клычков.



В регионе некоторые товары подорожали за последние два месяца. Больше всего поднялась цена на охлажденные куры - почти на 16 процентов. Андрей Клычков призвал не мониторить цены, а принимать конкретные меры по недопущению повышения.



Напомним, в Орловской области подешевел набор овощей для борща. С начала года средняя стоимость на овощи упала на 25%. В основном, их везут в регион из южных областей.



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Сергей Силаев



