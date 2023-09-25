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13:00, 25 сентября 2023 года На Орловщине подешевел набор овощей для борща С начала года он снизился в цене на четверть.







По данным Орелстата, средняя стоимость на овощи с начала года снизилась на 25 процентов. В основном, овощи везут в регион из южных областей.



Картофель – свой, орловский. Только лишь в одном КФХ области он занимает 650 гектаров. Половину уже убрали. Оптовая цена у производителя: 8 – 10 рублей за килограмм.



Капуста нового урожая стоит недорого, как и другие сезонные овощи и корнеплоды – перцы, помидоры, морковь и главный ингредиент борща – свекла. На оптовой базе за овощной набор для этого блюда попросят в среднем 155 рублей.





Татьяна Тимохина



