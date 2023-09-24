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12:08, 24 сентября 2023 года К орловскому велодню присоединились Баба-Яга и капитан Джек Воробей Это одни из многих образов, подготовленных орловцами к конкурсу костюмов.



Фото: мэрия Орла

24 сентября в Орле проходит долгожданный Велодень. Это юбилейный – десятый – заезд. К мероприятию организаторы запустили конкурс костюмов, и орловцы проявили креатив.



Как сообщили в мэрии Орла, на старт выйдут Баба Яга, Божья Коровка, Летчик, капитан Джек Воробей, Индеец, маленький Дракончик и многие другие. Участники не только наряжаются, но и украшают свои велосипеды.







Участники проедут следующим образом: пл. Ленина — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Лескова — ул. Тургенева — ул. Салтыкова-Щедрина — ул. Ленина — пл. Ленина. Заезд начнется в 14:00.



Перед стартом на площади Ленина работают развлекательные площадки. Например, проходит конкурс "Велобогатырь", где участнику необходимо поднять велосипед над головой максимальное число раз.





Напоминаем, что в связи с Велоднем в центре Орла запретили стоянку и движение автомобилей.



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Артем Ежаков



