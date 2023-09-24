В центре Орла запретили стоянку и движение автомобилей
Ограничения будут действовать 24 сентября.
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Ограничения на стоянку введены 24 сентября в связи с проведением "Велодня", сообщили в пресс-службе городской администрации.
24 сентября с 00.00 до 17.00 стоянка автомобилей будет запрещена с 00.00 до 17.00, а с 9.00 до 17.00 движение транспортных средств по двум участкам: на улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской и на улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.
С 00.00 до 14.00 будет запрещена стоянка машин, а с 14.00 до 15.00 движение транспортных средств по маршруту движения велосипедистов: площадь Ленина - улица Максима Горького - улица Красноармейская, улица Лескова, улица Тургенева.