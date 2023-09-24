В Троснянском районе Орловской области открылась шестая "Точка роста"
Кабинеты начали работу в Старо-Турьянской СОШ.
В Старо-Турьянской средней общеобразовательной школе Троснянского района Орловской области открылась "Точка роста". Центр открылся в рамках национального проекта "Образование".
Два кабинета переоборудованы для занятий физикой, химией, биологией, информатикой и технологией. Также рабочие отремонтировали коридор и фасад здания, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Точка роста" оснащена современным оборудованием, приборами для опытов и демонстрационным материалом. Напомним, недавно стало известно, что в Новодеревеньковском районе открылись еще две "Точки роста". Теперь оборудованные классы есть в каждой школе муниципального образования.