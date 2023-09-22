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17:30, 22 сентября 2023 года В Орловской области открылись две "Точки роста" Центры образования заработали в Новодеревеньковском районе.



Фото: архив "Вести-Орел"

На базе Судбищенской и Дубовской школ Новодеревеньковского района открылись центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста". В учебные заведения поступили интерактивные комплексы с вычислительным блоком, видеокамеры, учебные роботы, конструкторы по робототехнике, цифровые микроскопы и другое оборудование.



По информации пресс-службы областного правительства, за счет муниципального бюджета отремонтировали и подготовили кабинеты, где расположились "Точки роста". Теперь в каждой школе Новодеревеньковского района есть подобные центры образования.





Сергей Силаев



