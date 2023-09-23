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11:00, 23 сентября 2023 года

Эрнест Мацкявичус поприветствовал юных орловских журналистов

Телеведущий записал небольшое видеообращение.


С 18 по 22 сентября проходил Всероссийский форум "Медиалаборатория" на территориях пяти городов России, на котором профессионалы сферы видеопродакшена делились опытом с молодежью.

Российский телеведущий Эрнест Мацкявичюс поприветствовал наших юных журналистов "Молодежной редакции", находясь в городе Суздале.

– Друзья, коллеги из ОГТРК. Привет вам огромный из Суздаля. Мы тут ударно поработали сегодня, надеюсь, что когда-нибудь с вами нам удастся посотрудничать, у нас есть очень интересные программы, компетенции, которыми мы готовы поделиться, - сказал Эрнест Мацкявичюс.

В большом медиафоруме "МедиаЛаборатория" поучаствовали почти все ребята из "Молодежной редакции". Так, представительница первичного отделения "Движения Первых" и молодежной редакции "Вести-Орел" Елизавета Алексютина была в Вологде, а Екатерина Есина приехала на форму в Суздаль.

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