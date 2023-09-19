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14:34, 19 сентября 2023 года

Корреспонденты молодежной редакции "Вести-Орел" участвуют в журналистском форуме

МедиаЛаборатория" проходит в пяти городах России.


Почти все ребята из Орловской области приехали на места проведения большого форума "МедиаЛаборатория", который проедет в пяти городах России. Представительница первичного отделения "Движения Первых" и молодежной редакции "Вести-Орел" Елизавета Алексютина находится в Вологде. Екатерина Есина участвует в форуме в Суздале.

Всероссийская "МедиаЛаборатория" "Движения Первых" также проходит в Сочи, Владимире, Тюмени и Ижевске. Участники попробуют себя в видеопродакшне и познакомятся со всеми этапами производства видероликов.

"МедиаЛаборатория" — прекрасная возможность попробовать себя сразу в нескольких направлениях медиапродакшена.
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