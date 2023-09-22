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10:30, 22 сентября 2023 года

Орловцам рассказали, как общаться с коллекторами

На вопросы в интервью ответил руководитель УФССП по Орловской области Михаил Смирнов.



Если беспокоят коллекторы, то можно обратиться к судебным приставам. Как правильно общаться, что они делать вправе, а что нет, рассказал руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Орловской области Михаил Смирнов в интервью корреспонденту ГТРК "Орел".

Напомним, за восемь месяцев 2023 года жители Орловской области 137 пожаловались на работу коллекторов. В основном вопросы касались превышения лимита телефонных переговоров кредиторов с должниками, многочисленные звонки и сообщения, а также взаимодействие с третьими лицами без их согласия.

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Эльза Ахмедбекова
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