Орловцы почти 150 раз пожаловались на коллекторов

Обращения граждан получило управление федеральной службы судебных приставов.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орловской области за восемь месяцев 2023 года поступило 137 обращений граждан по вопросам деятельности специалистов, которые взыскивают долги. В основном вопросы касались превышения лимита телефонных переговоров кредиторов с должниками, многочисленные звонки и сообщения, а также взаимодействие с третьими лицами без их согласия.
– За нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, прежде всего, предусмотрена административная ответственность, - напоминают в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
За восемь месяцев 2023 года сотрудники управления ФССП провели 101 административное расследование и возбудили 15 дел об административных правонарушениях. Виновные лица были привлечены к административной ответственности на общую сумму более одного миллиона рублей.