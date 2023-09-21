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1:30, 21 сентября 2023 года Орловцы почти 150 раз пожаловались на коллекторов Обращения граждан получило управление федеральной службы судебных приставов.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области за восемь месяцев 2023 года поступило 137 обращений граждан по вопросам деятельности специалистов, которые взыскивают долги. В основном вопросы касались превышения лимита телефонных переговоров кредиторов с должниками, многочисленные звонки и сообщения, а также взаимодействие с третьими лицами без их согласия.



– За нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, прежде всего, предусмотрена административная ответственность, - напоминают в пресс-службе УФССП России по Орловской области.



За восемь месяцев 2023 года сотрудники управления ФССП провели 101 административное расследование и возбудили 15 дел об административных правонарушениях. Виновные лица были привлечены к административной ответственности на общую сумму более одного миллиона рублей.





Сергей Силаев



