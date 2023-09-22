Жителей Урицкого района обследуют на наличие онкопатологий рта
Прием специалисты областной стоматологической поликлиники проведут 27 сентября.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В среду, 27 сентября, жители Урицкого района могут пройти скрининг по ранней диагностике онкопатологий полости рта. Для этого в районной больнице организуют прием специалисты из областной поликлиники.
Обследовать орловцев будут специальным аппаратом – аутофлуоресцентным стоматоскопом. Этот прибор позволяет подсветить слизистую рта и увидеть первые признаки имеющихся заболеваний, пояснили в департаменте здравоохранения региона.
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