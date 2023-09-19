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10:00, 19 сентября 2023 года Орловцев обследуют на наличие онкопатологий рта Врачи проведут прием в Болховском районе.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В среду, 20 сентября, жители Болховского района смогут пройти скрининг по ранней диагностике онкопатологий полости рта. Прием проведут специалисты областной стоматологической поликлиники.



Желающих будут обследовать специальным аппаратом – аутофлуоресцентным стоматоскопом. Прибор подсвечивает слизистую оболочку рта и позволяет врачу увидеть первые признаки патологий.



– Аутофлуоресцентная стоматоскопия - это передовой метод онкоскрининга в стоматологии, который предоставляет врачу возможность раннего обнаружения предраковых и раковых изменений в полости рта зачастую еще до появления видимых симптомов. Это дает возможность начать лечение на ранней стадии, повышая шансы на полное излечение. Процедура безопасна, безболезненна и займет всего несколько минут, - пояснили в департаменте здравоохранения Орловской области.



Жители старше 18 лет могут пройти обследование бесплатно. С собой нужно взять паспорт, страховой полис и СНИЛС. Прием пройдет 20 сентября с 9.00 до 14.00 на четвертом этаже.





Сергей Силаев



