В Орле местная команда проведет матч первенства СФФ "Центр". Орловские футболисты замыкают тройку лидеров соревнования, а соперник из Тамбова располагается в нижней части турнирной таблицы – на десятой строчке.
Матч стартует 23 сентября в 18.00. Он состоится на стадионе имени Ленина, сообщилдепартамент физической культуры и спорта Орловской области.
Напомним, 20 сентября зелено-белые вышли в финал кубка союза федераций футбола. По сумме двух матчей ФК "Орел" оказался сильнее футболистов "Кристалла-МЭЗ".