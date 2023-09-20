ФК "Орел" вышел в финал кубка Союза федерацией футбола "Центр"
По сумме двух матчей "зелено-белые" оказались сильнее борисоглебских футболистов.
Фото: архив "Вести-Орел"
ФК "Орел" вышел в финал кубка СФФ "Центр". Второй матч полуфинала против борисоглебского "Кристалла-МЭЗ" завершился со счетом 2:0 в пользу "зелено-белых". Голы на счету Георгия Борисова и Евгения Рагулькина.Таким образом, по сумме встреч в решающей игре турнира сыграют орловцы.
Соперником станет лискинский "Локомотив". Дата и место проведения главного матча за трофей станут известны позднее.