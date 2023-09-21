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15:00, 21 сентября 2023 года Юные орловцы помогли сгоревшему приюту для животных В центр помощи и адаптации четверолапых передали корм.



Фото: храм иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная города Орла

Ученики воскресной школы Знаменского храма Орла помогли сгоревшему приюту для бездомных животных "KOTAYPA". В центр помощи и адаптации четверолапых принесли корм. Сейчас приход готовит большую общую посылку для приюта, сообщили в Орловской епархии.



Напомним, пожар в приюте произошел 8 сентября. До ЧП в центре проживало 11 собак и 70 кошек. Много животных погибло, некоторые убежали, но до сих пор приходят на пепелище.



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Артем Ежаков



