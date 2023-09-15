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17:30, 15 сентября 2023 года Жители Орловщины откликнулись на беду приюта для животных Центр помощи сгорел неделю назад.





Неделю назад в приюте для животных в Орловском округе произошел пожар. До ЧП в центре проживало 11 собак и 70 кошек. Много животных погибло, некоторые убежали.



Хозяйка приюта Марина Козырева живет с сыном. Переехали сюда 20 лет назад. Построили частный дом в глубинке. Работала женщина в ветеринарной клинике, куда отдавали животных на усыпление. Тех, кого можно было спасти, Марина забирала домой. Число животных росло. С помощью волонтеров организовали центр помощи адаптации бездомных животных.



Сейчас Марина со Станиславом живут в маленьком вагончике на той же территории. Место менять не хотят. Орловцы откликнулись на беду и помогают им.





Эльза Ахмедбекова



