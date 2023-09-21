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10:00, 21 сентября 2023 года Два беспилотника были нацелены на нефтебазу в Орловской области БПЛА атаковали ночью, 21 сентября.



Фото из архива

Стало известно, куда были нацелены беспилотники, обезвреженные ночью, 21 сентября. Как пишут СМИ, примерно в 01.35 на территории нефтехранилища упал беспилотник, при падении он детонировал около резервуара с водой. Еще один беспилотный летательный аппарат не взорвался, он упал на территории нефтебазы около 02.00.



Специалисты изучают обломки аппаратов. Напомним, губернатор Андрей Клычков сообщил, что повреждений и пострадавших нет.





Сергей Силаев



