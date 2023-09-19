В Орле работает выставка, посвященная партизанскому движению
Экспозиция расположилась на улице Ленина.
Фото: пресс-служба администрации города Орла
В центре Орла открыли тематическую выставку (0+), подготовленную историком-краеведом Геннадием Афанасьевым совместно с УФСБ России по Орловской области. Экспозиция начала работу 19 сентября.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, представленные документальные и фотоматериалы рассказывают о развитии партизанского движения на Орловщине, роли органов государственной безопасности и вкладе орловских партизан в победу над немецко-фашистскими захватчиками.
Напомним, 19 сентября в Орле состоялось шествие в честь 80-летнего юбилея парада партизан.