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10:30, 19 сентября 2023 года Шествие в честь юбилея парада партизан состоялось в Орле Торжественное мероприятие прошло 19 сентября.





Видео: пресс-служба администрации города Орла

В центре Орла – на площади Ленина торжественным строем прошли реконструкторы и юнармейцы. Воины-освободители, партизаны, подпольщики во время Великой Отечественной войны бились с врагом день и ночь на протяжении 23 месяцев.



Ровно 80 лет назад по приказу Иосифа Сталина в Орле прошел парад в ознаменование больших заслуг орловских партизан. Тогда в нем приняли участие две с половиной тысячи партизан, воевавших в Орловской области в 1941-1943 годах в полосе Брянского, Западного и Центрального фронтов.





Сергей Силаев



