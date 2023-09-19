В Орловской области водитель не справился с управлением и вылетел с трассы
Пострадавшего доставили в Верховскую ЦРБ.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП произошло 19 сентября в 01.00. Мужчина 46 лет управлял "Renault Clio" и на трассе "Верховье-Большой Синковец-Троицкое" вылетел в кювет.
По информацииотдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, машина опрокинулась, а водитель получил телесные повреждения. Ему оказали помощь в Верховской ЦРБ, после чего отправили на амбулаторное лечение.
Ранее стало известно, что на трассе "Орел-Ефремов" столкнулись "КАМАЗ" И "ВАЗ". В результате ДТП 15-летний подросток скончался в медучреждении.