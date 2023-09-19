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11:00, 19 сентября 2023 года В Орловской области подросток скончался после ДТП 15-летний пассажир был пристегнут во время аварии.



Фото: региональная Госавтоинспекция

На трассе "Орел-Ефремов" 18 сентября в 17.50 произошло столкновение легковушки и грузовика. Водитель, управлявший отечественной "семеркой" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КАМАЗом".



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водитель "ВАЗа" и 40-летняя женщина пассажир получили телесные повреждения, их доставили в Новодеревеньковскую ЦРБ. Пятнадцатилетний мальчик, находившийся на переднем сиденье и пристегнутый ремнями безопасности, был доставлен в Залегощенскую ЦРБ. В медучреждении подросток скончался.











Сергей Силаев



