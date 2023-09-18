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12:50, 18 сентября 2023 года Вадим Соколов поблагодарил губернатора Андрея Клычкова за совместную работу Экс-первый заместитель главы региона стал сенатором.







Вадим Соколов, ставший сенатором, поблагодарил за совместную работу губернатора Андрея Клычкова. Это произошло на заседании областного правительства.



– Прежде всего, хотел бы поблагодарить Андрея Евгеньевича за высокую оценку моего труда и награждение высокой наградой Орловской области. А также хотел бы, Андрей Евгеньевич, сказать вам слова признательности как и моему руководителю, и как человеку, за то время – шесть лет –, которое нам пришлось вместе работать. За то время, когда вы доверили мне быть вашим первым заместителем, - сказал Вадим Соколов.



Ранее и губернатор Орловской области поблагодарил Вадима Соколова за совместную работу, отметив, что его бывший первый заместитель – один из самых авторитетных и уважаемых работников органов власти региона.



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Сергей Силаев



