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12:50, 18 сентября 2023 года

Вадим Соколов поблагодарил губернатора Андрея Клычкова за совместную работу

Экс-первый заместитель главы региона стал сенатором.



Вадим Соколов, ставший сенатором, поблагодарил за совместную работу губернатора Андрея Клычкова. Это произошло на заседании областного правительства.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Андрея Евгеньевича за высокую оценку моего труда и награждение высокой наградой Орловской области. А также хотел бы, Андрей Евгеньевич, сказать вам слова признательности как и моему руководителю, и как человеку, за то время – шесть лет –, которое нам пришлось вместе работать. За то время, когда вы доверили мне быть вашим первым заместителем, - сказал Вадим Соколов.

Ранее и губернатор Орловской области поблагодарил Вадима Соколова за совместную работу, отметив, что его бывший первый заместитель – один из самых авторитетных и уважаемых работников органов власти региона.

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Сергей Силаев
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