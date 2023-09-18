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10:30, 18 сентября 2023 года

Андрей Клычков поблагодарил Вадима Соколова за работу в правительстве

Теперь экс-первый заместитель губернатора наделен полномочиями сенатора.

Фото: телеграм-канал губернатора Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что принял решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации Вадима Соколова, который занимал должность первого заместителя губернатора Орловской области – руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области.

Глава региона поблагодарил Вадима Соколова за работу и отметил, что его бывший первый заместитель – один из самых авторитетных и уважаемых работников органов власти региона.

Он имеет колоссальный управленческий опыт и широчайшую компетенцию в различных отраслях государственной службы. Благодарю Вадима Вячеславовича за многолетний высокопрофессиональный труд, большой вклад в развитие Орловской области. Уверен, он сможет достойно представлять Орловщину на федеральном уровне и сделать все необходимое в интересах родного края, - написал губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.


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Сергей Силаев
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