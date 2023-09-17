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16:00, 17 сентября 2023 года Орловские аграрии продолжают перерабатывать сахарную свеклу Прием сладких корнеплодов стартовал в муниципальных образованиях в сентябре.





В 2023 году в Орловской области планируется собрать более двух миллионов тонн сахарной свеклы. В эту работу первыми включились специалисты Мценского и Ливенского районов.



На залегощенском свеклопункте прием свеклы начали еще в начале сентября. Местный завод также приступил к производству сахара. Газета "Маяк" Залегощенского района сообщила, что в распоряжении предприятия находится 5483 гектаров свекольных полей. По состоянию на сентябрь, залегощенский свеклопункт принял 15 224,9 тонны сахарной свеклы, а с начала заготовки переработано 7803 тонн сырья.





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Орловские аграрии планируют собрать более двух миллионов тонн сахарной свеклы









Александра Бахтина



