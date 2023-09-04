Орловские аграрии планируют собрать более двух миллионов тонн сахарной свеклы
Уборка уже стартовала.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В общей сложности посевные площади сахарной свеклы составляют 50 тысяч гектаров. По информации пресс-службы областного правительства, первыми уборкой корнеплодов занялись сельхозработники Мценского и Ливенского районов. На территории уже убрали 250 гектаров.
Приемкой и переработкой свеклы займутся четыре сахарных завода. Они расположены в Колпнянском, Ливенском, Залегощенском и Мценском районах.