"Вести-Орел" поговорили с очевидцами падения беспилотника

Летательный аппарат ВСУ упал в Железнодорожном районе Орла.

Напомним, 17 сентября в 03.50 в Железнодорожном районе Орла на промышленный объект упал беспилотный летательный аппарат, произошло возгорание. Его потушили , никто не пострадал.

Местные жители рассказали корреспонденту сайта "Вести-Орел" о том, что слышали утром 17 сентября.

– Я посмотрела в окно и увидела за домом зарево, сразу начало полыхать. Сильный хлопок был, я думала у кого-то баллон взорвался, - поделилась орловчанка.

Были и те, кто проснулся от грохота.

– Взрыв какой-то был, грохот. Даже сигнализация сработала от машины, - рассказал местный житель.