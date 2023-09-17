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14:13, 17 сентября 2023 года

"Вести-Орел" поговорили с очевидцами падения беспилотника

Летательный аппарат ВСУ упал в Железнодорожном районе Орла.


Напомним, 17 сентября в 03.50 в Железнодорожном районе Орла на промышленный объект упал беспилотный летательный аппарат, произошло возгорание. Его потушили, никто не пострадал. 
 
Местные жители рассказали корреспонденту сайта "Вести-Орел" о том, что слышали утром 17 сентября. 
 
Я посмотрела в окно и увидела за домом зарево, сразу начало полыхать. Сильный хлопок был, я думала у кого-то баллон взорвался, - поделилась орловчанка. 
 
Были и те, кто проснулся от грохота. 
 
Взрыв какой-то был, грохот. Даже сигнализация сработала от машины, - рассказал местный житель.
 



Александра Бахтина
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