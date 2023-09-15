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20:00, 15 сентября 2023 года Больше половины от заболевших ОРВИ в Орловской области составляют дети Об этом сообщил глава областного управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ. Об этом в программе "Контакт" рассказал глава областного управления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Это связано с сезонностью и началом учебного года. 62% заболевших составляют дети. Грипп в регион пока не пришел. Традиционно он заявляет о себе в конце ноября – декабре.



Одновременно продолжается вакцинация от гриппа. Ее целью станет иммунизация не менее 60% населения региона. Напомним, что на последнем заседании комитета облсовета по здравоохранению начальник профильного отдела ведомства Екатерина Яшкина отметила, что к вакцинации приступили все медорганизации региона. Прививку сделали более 35 тысяч человек, включая 8 тысяч детей, что было оценено как "неплохой старт", но в условиях роста заболеваемости эту работу необходимо наращивать.



Никуда не ушел COVID-19. Заболеваемость им также подросла.

"Пока еще госпитализация в регионе крайне низкая – как заболевших ОРВИ, так и COVID-19. Ситуация, скажем так, спокойная", – отметил Александр Румянцев.



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Артем Ежаков



