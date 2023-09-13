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17:00, 13 сентября 2023 года

Начало учебного года вызвало рост заболеваемости ОРВИ в Орловской области

Эпидемическая ситуация в регионе остается нестабильной.

Фото: архив "Вести-Орел"

13 сентября состоялось заседание комитета областного совета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Одной из тем для обсуждения стала текущая эпидемическая ситуация в регионе.

Как отметила начальник профильного отдела областного Роспотребнадзора Екатерина Яшкина, обстановка по ряду остается непростой. Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается вторую неделю, что напрямую связано началом учебного года.

Также стартовала прививочная кампания. Как отметила Екатерина Яшкина, к вакцинации приступили все медорганизации региона, на данный момент прививку сделали более 35 тысяч человек, включая 8 тысяч детей. Представитель Роспотребнадзора назвала это неплохим стартом, но подчеркнула, что управление – в условиях роста заболеваемости – призывает нарастить усилить кампанию.

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Артем Ежаков
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