В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа
Первая партия вакцин уже поступила в медучреждения региона.
В детских и взрослых поликлиниках Орловщины началась вакцинация от гриппа. Первая партия вакцин уже в медучреждениях – 112 тысяч доз для взрослых и 32 тысячи тысяч доз для детей. Грипп в этом году прогнозируют сильный, с возможными осложнениями.
Вакцина также доставлена в детские сады и школы. Прививки ребятам делают с согласия родителей. Организована вакцинация и во взрослых поликлиниках.
Перед прививкой пациента осматривает врач. К вакцинации допускаются только здоровые.
Записаться на прививку можно в колл-центре, в регистратуре медучреждения и на сайте Госуслуг. Выездная вакцинация пока проводится только на предприятиях города.
Прививку рекомендуется сделать людям из группы риска. В нее входят орловцы с хроническими заболеваниями.