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17:00, 10 сентября 2023 года

В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа

Первая партия вакцин уже поступила в медучреждения региона.


В детских и взрослых поликлиниках Орловщины началась вакцинация от гриппа. Первая партия вакцин уже в медучреждениях – 112 тысяч доз для взрослых и 32 тысячи тысяч доз для детей. Грипп в этом году прогнозируют сильный, с возможными осложнениями.

Вакцина также доставлена в детские сады и школы. Прививки ребятам делают с согласия родителей. Организована вакцинация и во взрослых поликлиниках.

Перед прививкой пациента осматривает врач. К вакцинации допускаются только здоровые.

Записаться на прививку можно в колл-центре, в регистратуре медучреждения и на сайте Госуслуг. Выездная вакцинация пока проводится только на предприятиях города.

Прививку рекомендуется сделать людям из группы риска. В нее входят орловцы с хроническими заболеваниями.




Елена Литинская
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